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Spor Pendikspordan tarihi başarı 1 Lige yükseldiler
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Pendikspor'dan tarihi başarı: 1. Lig'e yükseldiler

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendikspordan tarihi başarı: 1. Lige yükseldiler
Pendiksporlu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Pendikspor, 33. hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

İstanbul ekibi bu sonuçla bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e yükseldi.

Teknik direktör Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.


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