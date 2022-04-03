Pendikspor'dan tarihi başarı: 1. Lig'e yükseldiler

Pendikspor, 33. hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.
İstanbul ekibi bu sonuçla bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e yükseldi.
Teknik direktör Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
🏆 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu Pendikspor 🏆 pic.twitter.com/0MeM8cbnZh
🏆 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu Pendikspor 🏆 pic.twitter.com/0MeM8cbnZh— Şampiyon Pendikspor 🏆 #ÇocuklukHayalim (@PendiksporK) April 3, 2022