Pep Guardiola'dan Galatasaray ve Domenec Torrent mesajı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de teknik direktörlük yapan Pep Guardiola, en iyi teknik direktör arkadaşını açıkladı.

Verdiği bir röportajda 'teknik direktörlük yapan en iyi arkadaşın kim?' sorusuna cevap veren Guardiola, Mikel Arteta, Rose ve Domenec Torrent'in ismini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, 'Umarım onlar da beni arkadaşları olarak görüyordur' ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Domenec Torrent de Pep Guardiola hakkında şöyle konuşmuştu;

"Pep, benim dostum. Kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Sürekli irtibat halindeyiz. Bizim maçımızı izlemeye gelemese bile belki takımıyla birlikte bizimle maç yapmaya gelir. Bu büyük şehri görmüş olur."