‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ Başlıyor

PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu ile futbola olan desteğini uzun yıllardır sürdürüyor. Pepsi ve 11 ilde 1700 üyesi bulunan Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından biri olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) geleceğin futbolcuları için bir araya geliyor.

İşbirliğiyle hayata geçirilecek olan ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında, genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla buluşmalar düzenlenecek. Ankara, İzmir ve Eskişehir’de yapılacak olan ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde, eğitmen desteğini ise TSYD ve ÇEVKO sağlayacak.

Proje kapsamında, ÇEVKO Vakfı desteği ile Ankara-Yenimahalle, İzmir-Karşıyaka ve Eskişehir -Tepebaşı‘na geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi. Temmuz ayına kadar bu istasyonlarda toplanan pet şişeler geri dönüştürülecek. Buna ek olarak pet şişeden geri dönüştürülmüş formalar da proje kapsamında eğitim alan çocuklara hediye edilecek.

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Ayrıca Sia Insight’ı yaptığı araştırmaya göre sürdürülebilirlik denince akla gelen ilk 3 markadan biri olan Pepsi bu alandaki çalışmalarına büyük bir özenle devam ediyor. Pepsi pet şişelerini, geri dönüşüm ünitelerine atarak çevrenin, doğanın ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunurken aynı zamanda futbolun güçlenmesine ve genç yeteneklere destek olmak mümkün.

Üç aşamalı eğitim seminerleri

Futbola gönül vermiş ve bu alanda kariyer yapmak isteyen genç yeteneklerin hedef alındığı projede, geleceğin yıldız futbolcu adayları üç fazdan oluşan eğitim ve deneyim seminerlerine katılacak. Seminerlerin birinci bölümünde; TSYD Başkanı Oğuz Tongsir moderatörlüğünde futbol efsaneleri ağırlanacak. Yetenek ve başarılarıyla örnek olmuş olan efsaneler, genç sporculara kendi kariyerlerinin gelişimi sırasında yaşadıklarını ve deneyimlerini anlatacaklar. İkinci bölümde ise; uzman spor hekimleri gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen genç yeteneklere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitimler verecek. Sakatlanmalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için gerekli olan beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatılacak.

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Son bölümde ise ÇEVKO Vakfı’nın uzman eğitmenleri futbolcu adaylarının aynı zamanda çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydaları hakkında eğitim verecekler.

Pepsi futbola katkı sağlamaya devam ediyor!

Proje tanıtımı için gerçekleştirilen basın buluşmasında konuşan PepsiCo Türkiye İçecek Pazarlama Direktörü Aslı Önder : ‘’Pepsi olarak yıllardır futbol tutkusunun en büyük destekçisi olduk. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı sizin de bildiğiniz gibi İstanbul’a getirdik ve benzersiz İstanbul Boğazı’yla buluşturduk. Futbol nesiller boyu devam eden bir tutku. Bu sebeple gelecek nesillerin de bu tutkularının peşinden koşabilmeleri için onların eğitimlerinin çok önemli olduğunun farkındayız. TSYD ve ÇEVKO ile birlikte gerçekleştireceğimiz seminerlerin yıldız futbolcu adaylarımızın ufuklarını açacağına inanıyor ve eş zamanlı olarak hem çevresel hem de yetenek sürdürülebilirliği kapsamında vereceğimiz ek eğitimlerle geleceğimiz olan gençlerin sporla birlikte sürdürülebilirlik alanında donanım sahibi olmalarını amaçlıyoruz.’’ dedi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise " Şampiyonlar Liginin sponsoru PepsiCO futbolun tavanından sonra şimdi de tabanına iniyor"dedi. PepsiCO Türkiye ile işbirliğine girmekten son derece mutlu olduklarını belirten Oğuz Tongsir projeyi şöyle anlattı:

Pandemi nedeniyle bir değişiklik olmazsa Eylül ayında Eskişehir, İzmir ve Ankara'da yüzlerce 12 yaş üstü yıldız futbolcu adaylarını bir sahaya toplayacağız. İstanbul'dan gelecek eski ünlü futbolcular veya Teknik Direktörler bu çocuklara kariyer yolculuklarını anlatacaklar..Tavsiyelerde bulunacaklar, çocukların sorularını cevaplayacaklar. Bu açık hava buluşmasına spor doktorları da katılıp, beslenme, sakatlıklardan korunma, fizik gelişmesiyle futbolcu adaylarını aydınlatacaklar. Bu arada ÇEVKO da bu proje kapsamında pet şişeler toplayıp bunları amatör futbolcular için formaya dönüştürecek"

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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir basın toplantısının sonunda bu projeyi tüm ülkeye yayma amacında olduklarını söyleyerek, PepsiCO Türkiye'ye teşekkür etti.