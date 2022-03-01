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Performansı ikna ederse yeni sözleşme yapılacak

Son 2 haftada kazandığı kritik maçlarla moral bulan Beşiktaş'ta, son oynanan Sivasspor karşılaşmasında iki gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Batshuayi, performansında devamlılık göstermesi halinde gelecek sezon takımda düşünülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Performansı ikna ederse yeni sözleşme yapılacak
Batshuayi bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 gol attı

Süper Lig'de oynadı son 8 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 5 galibiyet 3 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan Beşiktaş'ta Batshuayi ile devam edilip edilmeyeceği merak konusu.

Sezonu zirvede tek başına götüren Trabzonspor aradaki puan farkını açmaya devam ediyor. Hal böyle olunca diğer takımlar için 2.'lik önemli bir hedef olarak görülüyor. Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi için ilk 2'nin önemi daha fazla arttı.

Galibiyet serisini sürdürerek ligi en iyi noktada bitirmek isteyen Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Önümüzdeki sezon için kadrosuna Gedson Fernandes'i katan siyah-beyazlı ekip, mevcutta bulunan futbolcular için de nihai kararı sezon sonu verecek.

Performansı eleştiri konusu olsa da 11 gol ile ligin gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Belçikalı forvet Batshuayi için önemli bir iddia geldi.

Devamlık sağlarsa yeni sözleşme gelebilir

Liga Blatt'ın haberine göre, Batshuayi'nin mevcut formuyla siyah-beyazlı yönetimi yeni sözleşme konusunda ikna edebileceği ve Belçikalı yıldızın sezonun geri kalanında sergileyeceği performansın geleceği adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, 28. yaşındaki futbolcunun yükselen formu sabit kaldığı takdirde siyah-beyazlı kurmayların yeni kontrat görüşmeleri için harekete geçebileceği belirtildi.

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