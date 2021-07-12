Performansıyla Pereira'nın gözüne girdi: 40 yıllık Fenerbahçeli gibi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Steven Caulker, sarı-lacivertli ekibe çabuk uyum sağladı.

Antrenmanlardaki performansıyla stoperin değişmezi olacağını gösteren tecrübeli savunmacı, teknik direktör Vitor Pereira’nın da gözüne girdi.

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Çok iyi Türkçe konuşuyor

Takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kuran ve takım arkadaşlarıyla olan samimi diyalogları dikkat çeken İngiliz stoper, Türkçe’yi de çok iyi konuşuyor. Antrenmanlarda takım arkadaşlarının yaptığı şakalara katılan Caulker, sanki uzun süredir Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi hareket ediyor.

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Caulker-Szalai tandemi oluşturulacak

Caulker taktik antrenmanlarda fizik gücüyle dikkat çekiyor. İsabetli paslarıyla geriden topu oyuna sokmada oldukça başarılı olan 29 yaşındaki futbolcu, taktik çalışmalarda savunmada yaptığı müdahalelerle de Portekizli teknik adamın beğenisini kazandı.

Milli takım dönüşünde yapılacak taktik çalışmalarda da Caulker-Szalai ikilisinin uyumu artırılmaya çalışılacak. Pereira da Caulker ile yaptığı görüşmelerde kendisini dörtlü defansta kullanmak istediğini belirtirken, İngiliz stoper, üçlü savunmada iki tarafta da oynayabileceğini söyledi.