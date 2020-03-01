Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada sarı-lacivertliler karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Son dakikada gol yememeleri gerektiğini ifade eden Podolski, "Bugün akşam galip gelemedik. Son saniyede gol yedik. Bunu hiç beklemiyordum. Artık geride kaldı. Kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Her zaman en iyisini oynamak için çabalıyorum"

Bütün gücünü Antalyaspor'un başarısı için sahada göstermeye çalıştığını vurgulayan Podolski, "Performansımı yüzde 100 vermek için çaba gösteriyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibiydi. Her zaman en iyisini oynamak için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yorumu

Bir gazetecinin şampiyonluk adayıyla ilgili sorusunu Podolski, şöyle yanıtladı: