Podolski ve Eboue Fenerbahçelileri kızdırdı

Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve kötü gidişata dur diyemedi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcuları Lukas Podolski ve Eboue, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Podolski Rize çay paketini öptüğü görüntüyle günaydın mesajı atarken, Eboue ise gülmekten ağlayan emoji kullanarak sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

İşte iki futbolcunun Rizespor maçının ardından yaptığı o paylaşımlar;