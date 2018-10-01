SÜPER LİG

Podolski ve Eboue Fenerbahçelileri kızdırdı

Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcuları Podolski ve Eboue, sosyal medya hesaplarından sarı-lacivertlileri ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Podolski Galatasaray'a transfer olduğu dönemde basın mensuplarına çayla poz vermişti.

Podolski Galatasaray'a transfer olduğu dönemde basın mensuplarına çayla poz vermişti.

Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve kötü gidişata dur diyemedi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcuları Lukas Podolski ve Eboue, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Podolski Rize çay paketini öptüğü görüntüyle günaydın mesajı atarken, Eboue ise gülmekten ağlayan emoji kullanarak sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

İşte iki futbolcunun Rizespor maçının ardından yaptığı o paylaşımlar;

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