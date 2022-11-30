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ÖZET | Polonya 0-2 Arjantin

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup ederek C Grubu'nu lider tamamladı. Polonya-Arjantin maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya - Arjantin 0-2 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Gol anı

Dünya Kupası C Grubu'nda Messili Arjantin Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puanla grubunu lider bitirdi

Arjantin 6 puan ile bir üst turda

Arjantin ile Polonya, Stadyum 974'te karşılaşırken, müsabakada Hollandalı Desmond Makkelie düdük çaldı. Karşılaşmaya kontrolü eline alarak başlayan Arjantin'de, Szczesny'nin Messi'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi, 39. dakikada penaltıyı kaçırdı ve takımlar devre arasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, 47. dakikada Mac Allister'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bulduğu golden sonra kontrolü tamamen eline alan Mavi-beyazlılarda 67. dakikada Alvarez ile ikinci golü buldu ve maçın skorunu tayin etti.

  • Elde ettiği 2-0'lık galibiyetle 6 puanla C Grubu'ndan lider çıkan Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile eşleşti.

Polonya - Arjantin maç özeti

Polonya - Arjantin maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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