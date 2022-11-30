ÖZET | Polonya 0-2 Arjantin

Dünya

Bakan Çavuşoğlu Polonya'da fahri konsolosluk açılışı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz şehrinde Türkiye'nin Fahri Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Sığınmacı yükü dahil birçok sorumluluğu üstlenen Polonya'ya tüm Avrupa'nın bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise iki ülke ilişkilerinin önemine değindiği konuşmasında Türkiye'ye tahıl koridoru anlaşması için teşekkürlerini iletti. Rau, "Gıda koridoruna ilişkin anlaşma, Türkiye sayesinde imzalandı. Bu, bölge toplumlarını genel bir açlık durumundan kurtarmış bir anlaşmadı" dedi.