ÖZET | Polonya 0-2 Arjantin

Dünya Kupası C Grubu'nda Messili Arjantin Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puanla grubunu lider bitirdi
Arjantin 6 puan ile bir üst turda
Arjantin ile Polonya, Stadyum 974'te karşılaşırken, müsabakada Hollandalı Desmond Makkelie düdük çaldı. Karşılaşmaya kontrolü eline alarak başlayan Arjantin'de, Szczesny'nin Messi'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi, 39. dakikada penaltıyı kaçırdı ve takımlar devre arasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, 47. dakikada Mac Allister'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bulduğu golden sonra kontrolü tamamen eline alan Mavi-beyazlılarda 67. dakikada Alvarez ile ikinci golü buldu ve maçın skorunu tayin etti.
- Elde ettiği 2-0'lık galibiyetle 6 puanla C Grubu'ndan lider çıkan Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile eşleşti.
Polonya - Arjantin maç özeti
Polonya - Arjantin maçının özetini izlemek için tıklayınız.