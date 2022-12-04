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Polonya'nın hocasından Dünya Kupası mesajı: "Onu durdurmanın bir yolu yok!"

2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Polonya'da teknik direktör Czeslaw Michniewicz, açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, Fransa'ya elendikleri karşılaşmanın sorumlusunun Mbappe olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonyanın hocasından Dünya Kupası mesajı: Onu durdurmanın bir yolu yok!
Czesław Michniewicz - Polonya

Fransa'ya 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Polonya'da teknik direktör Czeslaw Michniewicz kaybettikleri karşılaşmayı yıldız futbolcu Mbappe'nin performansına bağladı.

Gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını ancak turnuvaya son 16 turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda hiçbir teknik direktör Mbappe'yi durdurmanın yolunu bilmiyor. Çünkü öyle bir yol yok." ifadelerini kullandı.

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