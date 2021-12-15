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Portekiz - Türkiye karşılaşması Porto’da oynanacak

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Portekiz ile Dragao Stadyumu'nda karşılaşacak. Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da kozlarını paylaşacak.

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Haber Merkezi İHA
Portekiz - Türkiye karşılaşması Porto’da oynanacak
A Milli Futbol Takımı 24 Mart tarihinde Portekiz'le karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç Porto’da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak. Dragao Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım’ın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Elenirsek diğer maçın kaybedeniyle hazırlık maçı oynayacağız

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

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