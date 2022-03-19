Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunu Hollanda'nın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Türkiye finallere katılabilmek statü gereği play-off oynamak durumunda. Milli takımımız serüvenine devam edebilmek için A Grubunu Sırbistan'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Portekiz İle karşılaşacak.
Portekiz-Türkiye play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek amacıyla tek maç eleme usulü oynanacak olan play-off turu yarı final maçında, Türkiye deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma 24 Mart Perşembe günü Porto'daki 50. 476 kişi kapasiteli Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Portekiz-Türkiye maçının galibi play-off final maçında İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası'na katılabilmek için final maçı oynayacak.
En son 20 yıl önce Dünya Kupası gördük
A Milli Futbol Takımımız en son 2002 Dünya Kupası'nda boy göstermiş, Şenol Güneş yönetiminde turnuvayı üçüncü tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
Bu turnuvadan sonra 2006 Dünya Kupası play-off maçında İsviçre'ye elenerek turnuvaya katılamamıştı. Milliler sırasıyla 2006,2010,2014 ve 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.
Portekiz-Türkiye karşılaşması tek maç mı?
- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ve Türkiye karşı karşıya gelecek. Organizasyonun statüsü gereği mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak. Finalde de kazanan takım Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Milli Takım, Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final oynama hakkı kazanacak.