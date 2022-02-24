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Portekiz'de nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı

Benfica ile Ajax arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı 2-2 sona erdi. Müthiş bir heyecana sahne olan mücadeleden kazanan çıkmadı. Gecenin diğer karşılaşmasında ise Atletico Madrid ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekizde nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı
Sébastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gole ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Benfica ile Ajax arasında oynandı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ajax, Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Ajaxlı Haller kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Haller, bu golden kısa bir süre sonra bu kez takımı adına topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 2-1 öne geçirdi.

Benfica yenilen ikinci golden sonra Ajax kalesine daha çok gitmeye başlarken Portekiz ekibinin eşitlik golü Yaremchuk'tan geldi.

  • Sébastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gole ulaştı.

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  • Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta Atletico Madrid ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.
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