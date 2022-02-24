Portekiz'de nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Benfica ile Ajax arasında oynandı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Ajax, Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Ajaxlı Haller kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Haller, bu golden kısa bir süre sonra bu kez takımı adına topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 2-1 öne geçirdi.
Benfica yenilen ikinci golden sonra Ajax kalesine daha çok gitmeye başlarken Portekiz ekibinin eşitlik golü Yaremchuk'tan geldi.
- Sébastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gole ulaştı.
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Sébastien Haller has now scored 11 goals in just 7 Champions League games 🤯#UCL pic.twitter.com/yIzFbMRzOx
Sébastien Haller has now scored 11 goals in just 7 Champions League games 🤯#UCL pic.twitter.com/yIzFbMRzOx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022
- Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta Atletico Madrid ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.