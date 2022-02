Portekiz'de nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Benfica ile Ajax arasında oynandı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ajax, Tadic'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Ajaxlı Haller kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Haller, bu golden kısa bir süre sonra bu kez takımı adına topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 2-1 öne geçirdi.

Benfica yenilen ikinci golden sonra Ajax kalesine daha çok gitmeye başlarken Portekiz ekibinin eşitlik golü Yaremchuk'tan geldi.

Sébastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 11 gole ulaştı.

