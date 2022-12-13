Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pes etmiyor

Son döneminde etkisiz bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshetmiş ve Portekiz Milli Takımı'nda yedek kulübesinde oturtulmuştu.

Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de Ronaldo'nun yapmış olduğu son açıklama dikkat çekti. Yıldız oyuncu mesajında, Dünya Kupası hayalinin sona erdiğini söylerken milli takıma hiçbir zaman sırtını dönmediğini söyledi.

37 yaşındaki futbolcunun mesajı 'Ronaldo, Euro 2024'te oynamak istiyor' şeklinde yorumlandı.