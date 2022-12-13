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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pes etmiyor

Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklama dikkat çekti. Kupayı kazanma hayalinin sona erdiğini söyleyen yıldız oyuncunun milli takıma veda etmemesi ise 'Ronaldo Euro 2024'te oynamak istiyor' şeklinde yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pes etmiyor
Cristiano Ronaldo - Portekiz

Son döneminde etkisiz bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshetmiş ve Portekiz Milli Takımı'nda yedek kulübesinde oturtulmuştu.

Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de Ronaldo'nun yapmış olduğu son açıklama dikkat çekti. Yıldız oyuncu mesajında, Dünya Kupası hayalinin sona erdiğini söylerken milli takıma hiçbir zaman sırtını dönmediğini söyledi.

37 yaşındaki futbolcunun mesajı 'Ronaldo, Euro 2024'te oynamak istiyor' şeklinde yorumlandı.

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