Porto Alex Telles'in penaltısıyla çeyrek finale yükseldi

Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.
90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.
Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.
🔵⚪ Porto = quarter-finalists 🎉🎉🎉#UCL pic.twitter.com/DvNR49AXW0
🔵⚪ Porto = quarter-finalists 🎉🎉🎉#UCL pic.twitter.com/DvNR49AXW0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 Mart 2019
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