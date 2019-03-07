UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto Alex Telles'in penaltısıyla çeyrek finale yükseldi

Porto, 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Roma'yı uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Porto'ya turu getiren golü Alex Telles penaltıdan attı.

Haber Merkezi AA
Alex Telles'in turu getiren golü sonrası yaşadığı sevinç.

Alex Telles'in turu getiren golü sonrası yaşadığı sevinç.

Fotoğraf: MIGUEL VIDAL

Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.

Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.

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