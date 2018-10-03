Porto-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Portekiz ekibi Porto'ya konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı da açıklandı. Porto-Galatasaray maçının beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise mücadelenin şifreli olup olmadığıydı. Bein Sports'tan yapılan açıklamada, 'Sporun Yıldızı' paketi bulunan Digiturk üyelerinin mücadeleyi izleyebilecekleri ifade edildi. Bu paketi bulunmayan Digiturk üyelerinin ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebileceği belirtildi.