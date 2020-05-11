TBL

Potada karar verildi: Şampiyon yok

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, erkek ve kadınlar liglerinde kalan maçların oynanmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 haftası geride kalan ligde Anadolu Efes lider konumda bulunuyordu.

23 haftası geride kalan ligde Anadolu Efes lider konumda bulunuyordu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin bu haliyle tescil edildiğini açıkladı. Türkoğlu ayrıca, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini söyledi.

Türkoğlu ayrıca, "Federasyon olarak kulüplerimizle istişare içindeyiz. Beraber hareket ederek her zaman bir ekip olmuşuzdur. Erkekler liginde 16 takımımızın 13'ü, kadınlarda ise 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istediklerini bizlere iletti" ifadelerini kullandı.

TBF Yönetim Kurulu'nun toplantı sonrası açıklaması şöyle;

  • "Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.
  • Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.
  • Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.
  • Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;
  • 1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.
  • 2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.
  • 3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.
  • 4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
  • 5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı
Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin durumunu açıkladı. Başkan Üstündağ liglerin şu anki haliyle tescil edildiğini duyurdu.Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" ifadelerini kullandı.Kararın ortak bir görüşme sonrasında alındığını ifade eden Başkan Üstündağ, bütün kulüplerden yazılı belge aldığını söyledi.Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.&mdash; Mehmet Akif Üstündağ (@makifustundag) May 11, 2020

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