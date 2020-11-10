Prandelli'nin eski takımına geri döndü

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini’nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

10 yıl sonra geri döndü

Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.

Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray’ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti.

🔙 Cesare Prandelli ⚜️💜 #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/GLffx2WR1f — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 9, 2020

Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.

Zlatan Ibrahimovic'ten son dakika golü: Mert Çetin'in üzerinden vurdu İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.Mailan iki farklı geriye düştüMilano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.Magnani kaleleri şaşırdıEv sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi.Zlatan penaltı kaçırdıİkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi. Milan puanı Zlatan'ın kafasıyla kurtardıMilan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada Ibrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2.Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.Hakan 87 dakika oynadıMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı. Mert Çetin 17 dakika süre aldıHellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.Milan puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.Milan-Verona maç özeti;



