Prandelli'nin eski takımına geri döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, deneyimli teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaştı.
Haber MerkeziAA
Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini’nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
10 yıl sonra geri döndü
Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.
Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray’ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti.
Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.
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