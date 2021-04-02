Premier Lig ekibi Attila Szalai'yi istiyor

Teknoloji

Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

Twitter'ın bir süre önce mobil uygulama olarak duyurduğu Spaces özelliği yakında web sürümüne de entegre ediliyor. Böylece sesli sohbet özelliği Android ve iOS uygulamaları dışında web sürümünde de kullanılabilecek.