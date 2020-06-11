PREMİER LİG

Premier Lig takımlarının bütçesini koronavirüs vurdu

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.

Haber Merkezi AA
Premier Lig'de Liverpool 82 puanla zirvede yer alıyor.

Premier Lig'de Liverpool 82 puanla zirvede yer alıyor.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşaması bekleniyor.

Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.

  • Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United'dan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüsün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.


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