Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği hakkı onaylandı

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi. Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

📺 17 Haziran'da başlaması beklenen İngiltere Premier Lig maçlarının, 3'te 1 oranında ücretsiz yayınlanacağı açıklandı.https://t.co/hvCxUYaSu0 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 31, 2020



