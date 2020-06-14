Premier Lig'de bir futbolcunun testi pozitif: 7 gün karantinada kalacak

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Norwich City Kulübü, bu kişilerden birinin oyuncuları olduğunu ve protokoller gereği 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

İsmi açıklanmayan futbolcu, takımının 19 Haziran'da Southampton ile yapacağı lig maçında forma giyemeyecek.