PREMİER LİG

Premier Lig'de bir futbolcunun testi pozitif: 7 gün karantinada kalacak

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Norwich City Premier Lig'de son sırada yer alıyor.

Norwich City Premier Lig'de son sırada yer alıyor.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve iki pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Norwich City Kulübü, bu kişilerden birinin oyuncuları olduğunu ve protokoller gereği 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

İsmi açıklanmayan futbolcu, takımının 19 Haziran'da Southampton ile yapacağı lig maçında forma giyemeyecek.

  • Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak Premier Lig'de oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

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