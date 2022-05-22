Spor Premier Ligde muhteşem son Klopp yıkıldı Guardiola sevindi
FUTBOL FUTBOL

Premier Lig'de muhteşem son: Klopp yıkıldı Guardiola sevindi

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Liverpool ise Wolwes'i 3-1 yenmesine rağmen rakibi City'nin galibiyeti sebebiyle şampiyonluk fırsatını kaçırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Ligde muhteşem son: Klopp yıkıldı Guardiola sevindi
İlkay Gündoğan - Manchester City

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Liverpool ise Wolwes'i 3-1 yenmesine rağmen rakibi City'nin galibiyeti sebebiyle şampiyonluk fırsatını kaçırdı.

  • Manchester City'de İlkay Gündoğan attığı gollerle son maçın yıldızı oldu ve şampiyonluğu getirdi.

İşte Manchester City'nin Aston Villa maçında öne geçtiği an;
Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Niğdedeki kazada vefat eden genç İlaydaya veda: Bakan Soylu ve Kurum da cenazeye katıldı

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

ABD Büyükelçisine miting tepkisi: Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Son firari de yakalandı

Son firari de yakalandı

​Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.