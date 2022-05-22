Premier Lig'de muhteşem son: Klopp yıkıldı Guardiola sevindi

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Liverpool ise Wolwes'i 3-1 yenmesine rağmen rakibi City'nin galibiyeti sebebiyle şampiyonluk fırsatını kaçırdı.
- Manchester City'de İlkay Gündoğan attığı gollerle son maçın yıldızı oldu ve şampiyonluğu getirdi.
İşte Manchester City'nin Aston Villa maçında öne geçtiği an;
İLKAY, İLKAY, İLKAY!!! City 3-2 yaptı! #PremierLeague #MCIAVL pic.twitter.com/UjMgOvCE9S
İLKAY, İLKAY, İLKAY!!! City 3-2 yaptı! #PremierLeague #MCIAVL pic.twitter.com/UjMgOvCE9S— S Sport (@ssporttr) May 22, 2022