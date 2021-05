Premier Lig’de son iki hafta maçlarına seyirci izni

İngiltere Premier Lig’de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. Birleşik Krallık hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı.

Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.

Bu kararın ardından 37’nci hafta maçları 18-19 Mayıs, son hafta karşılaşmaları ise 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom



