PREMİER LİG

Premier Lig'den dikkat çeken Cenk Tosun benzetmesi

Premier Lig resmi hesabı, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un idman görüntüsünü paylaşırken milli futbolcu için 'Türk Hary Kane' benzetmesi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Everton Kulübü, yeni transfer Cenk Tosun'un ilk idmanından görüntüleri basına servis etti.

Everton Kulübü, yeni transfer Cenk Tosun'un ilk idmanından görüntüleri basına servis etti.

Fotoğraf: IHA

Bonuslarla birlikte 28 milyon euroyu bulan rekor bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, bugün Premier Lig'de ilk maçına çıkacak.

Teknik direktör Sam Allerdyce, milli futbolcuyu bugün TSİ 20.30'da oynanacak Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

İngiliz basınında, Cenk'in karşılaşmaya ilk 11'de çıkacağı yönünde haberler yer aldı.

Öte yandan bu maç öncesi Premier Lig'in resmi hesabından Cenk Tosun'la ilgili dikkat bir benzetme yapıldı. Milli futbolcunun idmandan görüntüsüne yer verilen paylaşımda, "Türk Hary Kane, Tottenham'ın santrforuyla karşılaşmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.


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