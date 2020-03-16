Prosinecki'den erteleme önerisi: Futbol bu şekilde olmaz

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenmanla başlayan Kayserispor'da, teknik direktör Prosinecki, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde dün BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendiren Prosinecki, her maçı final havasında oynadıklarını dile getirerek, "Şimdi önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Liglerin iptal edilmesiyle ilgili bir durum var. Biz maçların oynanacağını düşünerek çalışmalara başladık. Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını vurgulayan Prosinecki, karşılaşmaya çok kısa bir süre kaldığını, hazırlıkları hızla tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Taraftarsız futbol hiçbirimizin içine sinmiyor"





Robert Prosinecki, "ligden düştü" gözüyle bakılan Kayserispor'un havlu atmadığını gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti;