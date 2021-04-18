PSG son saniyede attı, 'Bizim Çocuklar' üzüldü PSG, sahasında konuk ettiği Saint-Etienne'i son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve Lille ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

Haber Merkezi 18 Nisan 2021, 15:54 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 16:17 Yeni Şafak