PSG son saniyede attı, 'Bizim Çocuklar' üzüldü

Ligue 1'in 33. haftasında PSG ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 79 ile 89. dakikalarda Mbappe ve 90+5. dakikada Icardi kaydetti.
Konuk takımın golleri 77. dakikada Bouanga ve 90+2. dakikada Hamouma'dan geldi.
- PSG, bu sonuçla puanını 69'a yükseltti ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Fransa Ligi'nde lider Lille'in puan kaybettiği haftada PSG, son saniyede attığı golle St-Étienne'i 3-2 mağlup etti
▪78' | PSG 0-1 St-Étienne
▪79' | PSG 1-1 St-Étienne
▪87' | PSG 2-1 St-Étienne
▪92' | PSG 2-2 St-Étienne
▪95' | PSG 3-2 St-Étienne pic.twitter.com/ktH2DKtlzn
Fransa Ligi'nde lider Lille'in puan kaybettiği haftada PSG, son saniyede attığı golle St-Étienne'i 3-2 mağlup etti