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Spor PSG son saniyede attı, Bizim Çocuklar üzüldü
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PSG son saniyede attı, 'Bizim Çocuklar' üzüldü

PSG, sahasında konuk ettiği Saint-Etienne'i son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve Lille ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG son saniyede attı, Bizim Çocuklar üzüldü
Mbappe ve Icardi gol sonrası büyük sevinç yaşadı

Ligue 1'in 33. haftasında PSG ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 79 ile 89. dakikalarda Mbappe ve 90+5. dakikada Icardi kaydetti.

Konuk takımın golleri 77. dakikada Bouanga ve 90+2. dakikada Hamouma'dan geldi.

  • PSG, bu sonuçla puanını 69'a yükseltti ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.


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