Quaresma'nın 'veda' mesajına Beşiktaş'tan açıklama geldi

Ricardo Quaresma resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Şampiyonluk kupasıyla çekildiği görüntüyü kullanan Portekizli, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar Quaresma'nın bu paylaşımını 'veda' olarak yorumlayarak 'Gitme' çağrılarında bulunmaya başladı.
Umut Güner: Quarsma Beşiktaş'ta mutlu
Quaresma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'den açıklama geldi.
A Spor'a konuşan Güner Quaresma için gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtirken, yıldız futbolcunun yaptığı paylaşımın 2017'ye veda anlamında olduğunu ifade etti. Umut Güner ayrıca Quaresma'nın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
- Adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılan 34 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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