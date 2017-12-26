Quaresma'nın 'veda' mesajına Beşiktaş'tan açıklama geldi

Ricardo Quaresma resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk kupasıyla çekildiği görüntüyü kullanan Portekizli, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar Quaresma'nın bu paylaşımını 'veda' olarak yorumlayarak 'Gitme' çağrılarında bulunmaya başladı.

Umut Güner: Quarsma Beşiktaş'ta mutlu

Quaresma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'den açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Güner Quaresma için gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtirken, yıldız futbolcunun yaptığı paylaşımın 2017'ye veda anlamında olduğunu ifade etti. Umut Güner ayrıca Quaresma'nın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılan 34 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.