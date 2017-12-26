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Quaresma'nın 'veda' mesajına Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler" demesi kafaları karıştırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar arasında veda olarak yorumlanan paylaşımla ilgili Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'den bir açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
34 yaşındaki Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

34 yaşındaki Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Ricardo Quaresma resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk kupasıyla çekildiği görüntüyü kullanan Portekizli, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar Quaresma'nın bu paylaşımını 'veda' olarak yorumlayarak 'Gitme' çağrılarında bulunmaya başladı.

Umut Güner: Quarsma Beşiktaş'ta mutlu

Quaresma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'den açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Güner Quaresma için gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtirken, yıldız futbolcunun yaptığı paylaşımın 2017'ye veda anlamında olduğunu ifade etti. Umut Güner ayrıca Quaresma'nın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

  • Adı Çin ve Katar kulüpleriyle anılan 34 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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