​Rakipler kötü değildi biz çok iyiydik

Trabzonspor’un şampiyonluğuna damga vuran isimlerden biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan oldu. Trabzon’da doğan, eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Ertuğrul Doğan, başarılı iş hayatının son üç yılını İstanbul’da sürdürürken yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Trabzon’dan aslında hiç kopmadı. Doğan, Ahmet Ağaoğlu ile çıktığı yolun 4. yılında şampiyonluk kupasının Trabzon’a getirilmesinin haklı gururunu yaşıyor. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere bugüne kadar görev yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür eden Doğan, “Göreve geldiğimizde Trabzonspor, büyüklüğüne ve camiasına yakışmayan bir pozisyondaydı. Ekonomik konularda büyük sorunlar vardı. UEFA’da, CAS’da bekleyen dosyalar söz konusuydu. Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız oldu. Aynı hataları yapmamak için azami özen gösterdik. Şampiyonluğu iki yıl önce de yaşayabilirdik. Şampiyonluğu kaybettikten sonra eskilerde olduğu gibi geriye gitmedik. Hatalarımızı görüp, bunlardan ders çıkardık. Rakiplerimizin kötü olduğu söylemine katılmıyorum. Biz çok iyi olduğumuz için rakiplerimiz kötüydü. Onların moralini bozduğumuz için rakiplerimiz kötüydü. Devre arasında yaptığımız transferler nedeniyle rakiplerimiz moralleri bozulduğu için kötüydü. Tabi ki bunların hepsi bir stratejiydi” dedi.

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BEŞ BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ

Yeni dönem transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Doğan, beş bölgeye transfer yapacaklarını söyledi. Doğan, “Abdullah Avcı transfer planlamasını tamamladı ve biz bu planlama doğrultusunda iki aydır çalışıyoruz. Oyuncu satıp gelir elde ederek transfer yapacağız diye bir düşüncemiz yok. Çünkü bu planlama için ayırdığımız bir bütçemiz var. Oyuncumuza teklif gelir rakam tatmin edici olur, Trabzonspor’un menfaati için veririz. Ama oyuncu verip oyuncu alacağız diye bir planlamamız ve düşüncemiz yok. Öyle bir durum ortaya çıkarsa yerini doldurmak için çalışma yaparız. Bununla ilgili planlamamız da hazır. Teklif gelecek oyuncularımız belli olduğu için alternatifleri planlamamız dahilinde hazır. Sol ve sağ bek, bir stoper, bir ön libero ve sol hücum bölgesine bir oyuncu transfer etme planımız var” diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ

Camianın desteği ve birlik beraberlikle başarının geldiğini belirten Ertuğrul Doğan dünyanın en büyük şehir takımı olduklarını söyledi. Doğan, “Başkanımızın göreve geldiğimizde söylediği 3-4 yıllık sabır süresinin ardından çalışmalara başladık. Trabzonspor nasıl yönetilmeli, nasıl bir transfer politikası izlenmeli, camiayla neler yapmalı, taraftarla neler yapması lazım, yönetim kurulu içerisinde nasıl tutum takınması gerekli. Bunları tek tek ders çalışır gibi çalıştık. Çok zaman harcayıp, çok fazla mesai yaptık. Sonunda da camiamıza kendimizi anlatmayı başarabildik. Hocamız da kendisini anlattı. Camia bizi anladı, taraftar destek verdi. Camia, yönetim kurulu, teknik kadro kendi içinde bölünmediği zaman Trabzonspor bu yarışın içinde her zaman olacaktır. Camianın çok büyük ve ciddi gücü var ve bu gücü biz arkamıza aldığımızda her şey değişti. Açık ara dünyanın en büyük şehir takımıyız. Bir adım geri atmayan taraftarımızla büyüyen bir camiayız” ifadelerini kullandı.

CAMİANIN GÜCÜYLE BAŞARI GELİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu gibi çok değerli bir başkana sahip olduklarını belirten Doğan, “Zamanının yüzde 95’ini kulübe harcayan bir insan. 4 yıllık süreçte bir kez, o da rahatsızlığı nedeniyle bir maç kaçırmıştı” dedi. “İçeride sistemimizin işleyişinde bir sıkıntı olmadığı, insanlar birbirine güven ve saygı duyduğu zaman, camianıza da kendinizi anlatabiliyorsanız başarı Trabzonspor camiasının gücü ile kendiliğinden geliyor” diyen Asbaşkan Doğan, “Aynı şekilde değerli bir teknik direktörümüz var. Aklıyla, zekasıyla, kalbiyle çok değerli bir insan, çok seviyoruz. Trabzonspor’un durumunu biliyor ve kimi alır, kimi alamaz noktasında çok hassas davranıyor. Trabzon insanının buna biz de dahil çok sabırsız olduğunu biliyor ve taraftara sabır aşıladı. Bu Trabzonspor tarihinde de bir ilk” dedi.