Rashica: Formasını en çok giymek istediğim kulüpteyim

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Milot Rashica, siyah-beyazlı kulübün dergisine konuştu. Kosovalı futbolcu siyah-beyazlı kulübü tercih etme nedenini ve futbolda örnek aldığı ismi açıkladı.





Rashica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum"





"Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var ve durum böyle olunca haliyle ben de büyük adaptasyon sorunları yaşamadım ve insanların beni karşılayışı bir hayli güzel oldu. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız... Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş’ta olduğum için oldukça mutluyum."





"Çok iyi bir iletişimimiz var"





"Şenol hocamızla da Burak hocamızla da konuşuyoruz. Açıkçası tüm takım ve teknik heyet çok iyi bir iletişimimiz var. Neler yapmam gerektiğini ve benden beklentilerini söylüyorlar bu da benim adıma işimi kolaylaştıran unsurlardan biri. Nitekim beni ve oynadığım futbolu da çok iyi biliyorlar bu yüzden de neler yapabileceğimi öngörüyorlar. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde takıma adaptasyonumu sağlamaya çalışıyorlar."









"Sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmayı diliyorum"





"Umarım çok fazla gol ve asist yaparak skor katkısı üretirim. Her şeyden öte takımımızın iyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmasını diliyorum. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak az önce sizin de söylediğiniz gibi saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Milot izleyecekler."













"Daha önce rakip takım formasıyla çıktığım statta şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek benim için şahane bir duygu"





"Her zaman skor lehinize olmayabilir ancak maç sona erdiğinde, her şeyi sahada bırakarak takımınıza fayda sağlayacak analizleri yapmanız gerekiyor. Mücadeleciyim, genel anlamda pes etmeyi sevmem zaten. Bu yüzden taraftarlarımızla bir hayli iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Umarım Beşiktaş taraftarlarına bahsettiğiniz mücadeleci kulüp efsaneleri kadar iyi bir futbol seyrettirebilirim. Öte yandan geçtiğimiz sezon rakip olarak da olsa stadımızda forma giydim ve müthiş bir atmosfer, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Kaldı ki Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorlarını da herkes biliyor. Bu yüzden daha önce rakip takım formasıyla çıktığım bu statta, şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek benim için şahane bir duygu. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek futbol oynayacağız ve bu güzel bir duygu."





“Formasını en çok giymek istediğim kulüp Beşiktaş’tı”





"Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdim, oradaki herkesle de gayet iyi anlaştım. Elimden geleni yaptım, sezon sonu da bir şampiyonluk yaşadım ancak kiralık bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti. Ben de profesyonel bir futbolcuyum, benim işim ve kariyerim bu. Bir sonraki adımı her zaman düşünmem gerekiyor. Ardından gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş’tı. Görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ben de yeniden Türkiye’de olduğum için mutluyum."

















Taraftara mesajı





"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri desteklerini hissediyorum. Taraftarlarımıza ve takımımıza yardımcı olmak adına elimden geleni yapacağım. Umarım her maç onları mutlu edebiliriz. Beşiktaşlı taraftarların takımlarına verdiği desteği tüm dünya biliyor ve gıpta ile izliyorlar haliyle onlardan destek vermelerini rica etmeyeceğim, bugüne kadar yaptıklarını bundan sonra da yapmaları bizlerin de sahada elimizden geleni yapmamız adına yeterli olacaktır. Umarım, bu sezonun sonunda hep birlikte şampiyonluk kupasına uzanır ve kutlamalar yaparız."





"İdolüm Ronaldo"





"Cristiano Ronaldo’yu izleyerek büyüdüm. Oynadığı futbolu her zaman çok beğenirim. O da bir hücum futbolcusu ve ben de bir hücum futbolcusuyum. Kendimi bildim bileli hep onu örnek almışımdır."



























