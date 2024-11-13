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Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında

Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında

15:3113/11/2024, Çarşamba
AA
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Anadolu Efes 9. hafta itibarıyla EuroLeague'de 10. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes 9. hafta itibarıyla EuroLeague'de 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 14 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Mücadele ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı. İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.


Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?


Anadolu Efes'in Real Madrid'e konuk olacağı maç 14 Kasım Perşembe günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Avrupa'da 846. randevu


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. müsabakasını yapacak. Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.



#Real Madrid
#Anadolu Efes
#THY EuroLeague

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