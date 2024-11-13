Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 14 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Mücadele ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı. İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.
Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Anadolu Efes'in Real Madrid'e konuk olacağı maç 14 Kasım Perşembe günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa'da 846. randevu
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. müsabakasını yapacak. Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.