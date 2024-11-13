Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı. İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.