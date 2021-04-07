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Real Madrid Liverpool karşısında büyük avantajı kaptı

Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi. Real Madrid, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın ilk 11 başladığı mücadeleyi 3-1 kazandı ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid Liverpool karşısında büyük avantajı kaptı
Vinicius Junior, Liverpool'a attığı iki golle yıldızlaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı’nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36. dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.

  • İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Nisan Çarşamba günü Anfield Stadı'nda oynanacak.

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