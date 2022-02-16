Real Madrid son dakikada yıkıldı: PSG Mbappe'nin müthiş golüyle kazandı

PSG ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 maçında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin erken final olarak gördüğü karşılaşma PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
PSG'nin daha çok topa sahip olduğu karşılaşmada yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kazanılan penaltı atışını gole çevirememesi maça damga vurdu. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Messi'nin penaltısını kurtarmayı başarırken gecenin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
- PSG'nin yıldızı Mbappe, 0-0 biteceği düşünülen maçta attığı şık golle skoru 1-0'a getirdi ve takımının maçı kazanmasında büyük rol oynadı.
Ben de spikerle aynı tepkiyi verdim. İnanılmaz. #Mbappe #CL pic.twitter.com/5hpuiZkYat
Ben de spikerle aynı tepkiyi verdim. İnanılmaz. #Mbappe #CL pic.twitter.com/5hpuiZkYat— Numan Sakar (@_numansakar) February 15, 2022