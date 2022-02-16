Real Madrid son dakikada yıkıldı: PSG Mbappe'nin müthiş golüyle kazandı Şampiyonlar Ligi son 16 maçında PSG ve Real Madrid karşılaştı. Sonucu merakla beklenen mücadele, PSG lehine sonuçlandı. Fransız ekibi, Mbappe'nin son dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Madrid'deki rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

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