Real Madrid'de taraftarları şoke eden ayrılık gerçekleşti

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.
- Real Madrid'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.
Sergio Ramos'u isteyen takımlar arasında Manchester United ve Sevilla yer alıyor. Avrupa basınında çıkan iddialarda Ramos'un adı Galatasaray ile de anılmıştı.
Official announcement.#RealMadrid
Official announcement.#RealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 16, 2021