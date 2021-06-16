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Real Madrid'de taraftarları şoke eden ayrılık gerçekleşti

Real Madrid Kulübü takım kaptanı Sergio Ramos'un veda ettiğini duyurdu. İspanyol oyuncu futbol kariyerine başkan bir kulüpte devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridde taraftarları şoke eden ayrılık gerçekleşti
Sergio Ramos, 2005 yılında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.

  • Real Madrid'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

Sergio Ramos'u isteyen takımlar arasında Manchester United ve Sevilla yer alıyor. Avrupa basınında çıkan iddialarda Ramos'un adı Galatasaray ile de anılmıştı.

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