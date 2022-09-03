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Recep Uçar: “Zor bir fikstürden geçiyoruz”

Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, zor bir fikstürden geçtiklerini ancak ilerleyen haftalarda performanslarını yukarıya çekeceklerini inandığını vurguladı.

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Haber Merkezi İHA
Recep Uçar Trabzonspor maçı sonrası neler söyledi?
Ümraniyespor Haberleri - Recep Uçar

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar,
Trabzonspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İlk 4 maçın altında kaldık"

Recep Uçar maç hakkında, “Ligde 5. hafta, zor bir fikstür var. Zor bir maç olacaktı. Farklı planlar düşünerek hazırlandık. İlk yarı ilk 15 dakika Trabzonspor’un oyuna hükmettiği bölümdü. Çok pozisyon vermedik. 15-40 arası bizim dengelediğimiz, topa sahip olduğumuz ama üretmekte zorlandığımız bir bölümdü. 40-45 arası Trabzonspor üstün oldu. Devre arasında psikolojik olarak oyuncuları itebilmek için farklı oynadık. Gole kadar olan bölümden memnunum. Hücumda daha efektif oynasak bize dönebilecek maç. Golden sonra dokunuşlar yapsak da oyuna tam manasıyla ortak olamadık. 85’ten sonra yorgunluk artınca Trabzonspor’un en çok pozisyon ürettiği bölüm oldu. Bugün iyi oynadı Trabzonspor. Biz ilk 4 maçın altında kaldık oyun anlamında. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Ben Trabzonspor, Abdullah hoca ve ekibi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Uzatma sürelerini hakemler tutmasın”

Uzatma dakikalarının doğru bir şekilde verilmediğine dikkat çeken Uçar, “Hayatta mazeret üreten bir insan değilim. Biz Ümraniyespor olarak Süper Lig’de ilk defa yer alıyoruz. Çok büyük bir camia değiliz, kimseyi suçlamıyorum. Geçen hafta Adana Demirspor maçında 1 kere su molası, 1 sakatlık, 6-7 değişiklik, kalkan tabela 4 dakika. Kadıköy’de oynadığımızda tabela 7’nin altında kalkmadı. Serkan’ın gol pozisyonundaki sakatlıkta geçen süre, 8 değişiklik su molası, yarın tekrar izleyeceğim, kalkan süre 5 dakika. TFF’den ricam, bunu hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın. Bunu VAR - AVAR hakemleri tutsun” ifadelerini kullandı.

“Stadımızda tadilat devam ediyor”

Maçlarını Ümraniye Şehir Stadı’nda ne zaman oynayacaklarına yönelik gelen bir soruyu başarılı çalıştırıcı, “Zorlu fikstürden geçiyoruz ama iç saha avantajı kullanamıyoruz. Stadımızda tadilat devam ediyor. Çimler seriliyor, sorun yok. Işıklandırmada sorunlar var. Ben Kasımpaşa maçını stadımızda oynamak çok istiyorum ama şu an itibarıyla net bir bilgi veremiyorum” dedi.

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