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Beşiktaş'ta Redmond operasyon geçirdi

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Redmond

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Redmond'un tedavisi ne kadar sürecek?

Öte yandan Beşiktaş formasıyla sadece 2 maça çıkan Redmond'un tedavisinin yaklaşık 1 ay süreceği ve Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı da ilerleyen günlerde belli olacak. İlk gelen bilgilere göre oyuncu, özel bir koruyucuyla birlikte derbide sahada olabileceği yönünde.

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