Rekorlardan hüzne döndü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki grup maçlarında rekorlarıyla Türk futboluna damgasını vuran Beşiktaş, bu sezon başarısız performans sergiledi. Grup maçlarında sadece Sarpsborg’u iki maçta yenebilen ve Genk ile deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, I Grubu’nu üçüncü tamamlayarak elendi. Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde Avrupa’da bu sezon 4 yenilgi yaşarken, geçmiş 3 sezonda 5 kez mağlup olmuştu. Beşiktaş, özellikle güçlü takımların olduğu Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan iki sezondaki dirençli yapısıyla dikkati çeken performans sergilemiş ve Avrupa’nın en büyük organizasyonunda bu kadar yenilgi almamıştı. Beşiktaş, 2016-17 sezonundaki Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamasa da kolay yenilmeyen özelliğiyle ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir galibiyet, 4 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet aldı.

NEREDEN NEREYE

Geçen yıl yine Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, rekorlarıyla Türk futboluna damga vurmuştu. Bu organizasyonda grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekmişti. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirmişti. Söz konusu sezonda grup maçlarını lider tamamlayarak son 16 turuna tarihinde ilk kez yükselen siyah-beyazlı takım, iki maçta da Bayern Münih’e yenilerek elenmişti.

Quaresma, Kartal’da hırçınlaşıyor

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö’ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla hırçın bir görüntü sergiliyor. Kariyerinde Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen Portekizli oyuncu, bu takımlardaki görüntüsüne göre Beşiktaş’ta daha agresif bir oyun ortaya koyuyor. Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Süper Lig’deki karşılaşmalarda 45 sarı ve 5 kırmızı kart gören Quaresma, Avrupa maçlarında 5 sarı, 2 kırmızı ve Türkiye Kupası’nda 5 sarı, 1 kırmızı kartla cezalandırıldı. Quaresma, Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea’de bu kadar hırçın görüntü sergilememişti. Avrupa’nın bu önemli takımlarında toplam 342 resmi mücadeleye çıkan Portekizli futbolcu, 64 sarı ve 5 kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş’ta 3.8 maçta bir sarı kart gören Quaresma, diğer takımlarda ise 5.3 karşılaşmada bir aynı durumu yaşadı.

Trabzon’a karşı Cimbom taktiği

Avrupa’dan elenen Beşiktaş, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzonspor’u eli boş göndermek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, maça baskılı başlamaları ve Galatasaray derbisine olduğu gibi golü erken bulmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig’in 16. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Trabzonspor’u yarın Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2 hafta önce yine evinde ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray’ı eli boş gönderen siyah-beyazlılar, aynı tarifeyi Karadeniz ekibine de uygulamak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, oyuncularına sık sık bordo-mavili takımın maçlarını izlettiği ve özellikle bu sezonki derbilerde ortaya koydukları etkili performansı göstermeye çalıştığı ifade edildi. Şenol Güneş’in Trabzonspor’a karşı da tıpkı Galatsaray maçında olduğu gibi takımı hızlı başlatacağı ifade edildi. Başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, ilk bölümde golü bulup sonra kontrollü oyuna dönmeyi planlıyor.

HIZLI ÇIKIŞLARA ÖNLEM

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor’a karşı erken gol bulmak istiyor. Bunun nedeni ise, bordo-mavililerin arkadaki boş alanları değerlendirecek hızlı adamlarının olması. Bu nedenle Galatasaray maçındaki gibi erken gol bulmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü’nün özellikle kanatlarda oynayacak olan Mustafa ve Quaresma’ya kademe yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Sakat olan Pepe, Roco, Babel ve Caner’in derbide forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Lens’in durumuna bakacağı ve maç günü karar vereceği ifade edildi. Hücum hattında sağ kanatta Quaresma, 10 numara pozisyonunda da Ljajic’i oynatacak olan Güneş’in sol kanat ve forvet tercihi ise Mustafa Pektemek ve Güven olacak. Tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçını kazanarak Avrupa’dan elenmenin bıraktığı kötü izleri silmek istediği de öğrenildi.

Kartal’ın evinde yüzü gülmüyor

Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde önceki 3 sezonda İstanbul’da rakiplerine Avrupa maçlarında kolay geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon ise kırılgan performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon İstanbul’daki 6 maçta rakiplerine 4 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu iki yenilgiyi de üst üste almaktan kurtulamadı. Avrupa Ligi’nin grup mücadelesinde Vodafone Park’ta Genk’e 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, Malmö’ye ise 1-0 mağlup oldu. Güneş yönetiminde geride kalan üç sezonda rakiplerini 13 kez konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birinden mağlup ayrılmıştı. İstanbul’da rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmayı da beraberlikle tamamlamıştı.

Beşiktaş lige döndü

UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

İsveç basını ‘sansasyon’ dedi

İsveç ekibi Malmö’nün, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında Beşiktaş’ı İstanbul’da 1-0 yenerek bir üst tura çıkması, ülke basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, “Malmö’den Beşiktaş sansasyonu” başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin bir üst tura çıkmasının yanında 10 milyon kron (yaklaşık 1 milyon Euro) para kazandığı paylaşıldı. Malmö’nün tur için mutlaka kazanması gereken maçta Beşiktaş gibi önemli bir takımı yenmeyi başardığı belirtilen haberde, “Quaresma aptalca bir faulle oyundan atıldı ve Malmö’nün işi kolaylaştı’’ ifadelerine yer verdi. Expressen gazetesi ise, ‘’Dev maçta Malmö sonuca gitti’’ başlığını kullanırken, ölüm kalım maçında Malmö’nün zoru başardığı kaydedildi. Haberde, golü atan Antonsson’un, ‘’Doğru zamanda doğru yerde bulundum. Daha sonra topu yerden yuvarladım ve gol oldu. Çok mutluyum’’ ifadeleri kullanıldı. Dagens Nyheter gazetesi ise, “Malmö sürpriz galibiyetle işi bitirdi” başlığı altında, İsveç ekibinin gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attğını belirtti.