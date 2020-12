Resmen açıklandı: Süper Lig ekibine transfer yasağı

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın transfer yasağının bulunduğunu duyurdu.

Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından "Sahada mücadelemiz bitince finansal mücadele başlar. 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

