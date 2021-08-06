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Resmi açıklama geldi: Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Geçtiğimiz sezon futbol yorumculuğunu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen, yeniden ekranlara geri dönüyor. Tecrübeli yorumcu artık TRT'de program yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi açıklama geldi: Rıdvan Dilmenin yeni kanalı belli oldu
Rıdvan Dilmen

Uzun yıllardır televizyonda Süper Lig maçlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz mart ayında yorumculuğu bıraktığını duyurmuştu.

Kendisine iftira atıldığını belirten Dilmen, "Onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu-teknik direktör-futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • TRT Spor ile anlaştı
  • TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Rıdvan Dilmen'in artık TRT'de yer alacağını açıkladı. Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı
SPOR
Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı


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