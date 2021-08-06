Resmi açıklama geldi: Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Uzun yıllardır televizyonda Süper Lig maçlarını değerlendiren Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz mart ayında yorumculuğu bıraktığını duyurmuştu.

Kendisine iftira atıldığını belirten Dilmen, "Onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu-teknik direktör-futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TRT Spor ile anlaştı

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Rıdvan Dilmen'in artık TRT'de yer alacağını açıkladı. Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

SPOR Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı