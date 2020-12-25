Resmi açıklama gelmedi ama Mbappe veda mesajı yayımladı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.
Haber MerkeziAA
Mbappe, Instagram hesabından teknik direktör Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler" ifadesini kullandı.
Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.
PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.
Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.
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