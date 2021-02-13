Spor Ricardo Sa Pinto Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir
SÜPER LİG

Ricardo Sa Pinto: Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarda maçı hak ettiklerini belirterek, 'Burada en azından adil sonuç beraberlikti. 3 puan kaybetmeyi hak etmedik. Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir' dedi.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep FK'nın ligde 38 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK'nın ligde 38 puanı bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

"Daha iyi oynadık"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın iki takım arasında çok çekişmeli geçtiğini belirterek, “İlk yarıda defansif anlamda çok iyi organize olduk. Trabzonspor’un ofansif oyuncularının kalitelerinin farkındaydık. Kontra ataklarla boşlukları değerlendireceğimizi biliyorduk. İlk yarı çok fazla sahip olmadık ve son paslarımızı iyi veremedik. İlk yarıda biraz daha sabırlı olup topu daha fazla tutabilirdik. Ama yine de kontra ataklardan tehlike oluşturduk. İlk yarıda rakipte istediğimiz oyunu oynatmadı ama ikinci yarı çok farklıydı. Top bizdeydi ve daha iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik. Kendi sahasında oynayan bir rakibe karşı ikinci yarıda hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bir ortaları ve gol pozisyonları vardı. Orada bir konsantrasyon düşüklüğünde böyle bir pozisyon yaşandı. Beraberliği yakalamak için çok pozisyona girdik" ifadelerini kullandı.

  • "Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir"
  • Hakem kararlarını eleştiren Pinto, "Maçı hak ettik. Bence hakem veya VAR her kimse iki penaltımızı vermedi. Kenan’ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı. Burada en azından adil sonuç beraberlikti. 3 puan kaybetmeyi hak etmedik. Hakemin neden bize penaltı vermediğini anlamış değilim. Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir. 3 puanı onlara hakem verdi. Takımımın sahadaki duruşu ve mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu mücadeleleriyle daha fazlasını hak ettiler” dedi.

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