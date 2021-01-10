SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen açıkladı: Zor ama Galatasaray'da oynamasını isterim

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmenin zor olduğunu belirtirken, "Başakşehir istemezse İrfan Can ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye gider. Ben İrfan Can'ın Galatasaray'da oynamasını isterim" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti sonrası İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mısırlı Mohamed'in transfer edilmesini istediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, deneyimli teknik adamın bu açıklamalarını değerlendirdi ve dikkati çeken yorumlarda bulundu. NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Başakşehir'den istediğiniz oyuncuyu alamazsınız"


  • "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, 'İstediğimiz oyuncuyu alırız' der, bir tek Başakşehir'den istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Oyuncu isteyebilir, Başakşehir istemezse sen 5 de versen, 10 da versen alamazsın. Bugün Diagne'ye 10 milyon euro verseler, yanında bonus verirler, Fenerbahçe'ye 8 milyon euro verseler, yanında bonus oyuncu verir. Ozan için de öyle. Başakşehir istemediği şekilde İrfan Can ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye gider. Ben İrfan Can'ın Galatasaray'da oynamasını isterim."

İrfan Can Kahveci, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

"İrfan Can için Diagne ile Emre Kılınç'ı verir hoca"

  • "Hoca atlet, vuruş yapan oyuncu istiyor. İrfan Can gibi iki tarafı da oynamayı bilen, yetenekli bir oyuncudan bahsediyor. Takasla alınır mı, alınmaz mı, bilmiyorum. Fatih Terim Visca ve İrfan Can'ı istediğini söylüyor. Başakşehir, Diagne ile takası kabul etmez. Fatih hoca, Diagne'nin yanında bir oyuncu daha verir kabul etseler. Diagne ile Emre Kılınç'ı, İrfan Can için verir Fatih hoca."

Diagne ve Emre Kılınç, Galatasaray'ın kritik oyuncuları arasında yer alıyor.
Diagne ve Emre Kılınç, Galatasaray'ın kritik oyuncuları arasında yer alıyor.

"Fatih Terim'in yönetime sözlerini beğenmedim"


  • "Visca, İrfan Can, bonservisle alması zor oyuncular. Bu iki oyuncuyu istedikleri açıkça söylendi. Fatih Terim'in yönetime sözlerini beğenmedim. Yönetim ne yapsın, Diagne'yi aldı, yönetimin de ekonomik bir hesabı vardır. Her antrenör Visca ile İrfan Can'ı ister."

Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım
Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yapmak istediklerini transferleri açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dört oyuncunun ismi verdi.İrfan Can ve Edin ViscaMohamed, Onyekuru ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istediklerini belirten Terim, "Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.Başakşehir'den imalı paylaşımGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mücadele sonrasında yaptığı açıklamaların ardından, Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.☕️ Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır. pic.twitter.com/F4QJAlasPT&mdash; İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 9, 2021

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