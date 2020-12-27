Rıdvan Dilmen: Algı operasyonlarından en çok mağdur olan Fenerbahçe'dir

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonrasında NTV'de katıldığı programda mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, aynı zamanda PFDK tarafından Başakşehirli Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesi hakkında da konuştu.

"Kirli bir karar"

Verilen kararın kirli bir operasyon olduğunu söyleyen Dilmen, "Rafael'in kartları iptal olduktan sonra sosyal medyadan da açıklama yaptım. Sosyal medyaya video atıp silmem eleştirildi. Bu bir hataymış, insanlar eleştirilerinde de haksız değildi. Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" ifadelerini kullandı.

"Operasyonlardan en çok etkilenen Fenerbahçe"

Medyada bir takım operasyonların yapıldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Medyada yapılan algı operasyonlarında Fenerbahçe birinci sıradadır. En çok mağdur olan takım Fenerbahçe'dir" dedi.

"Raporları paylaşın"

Fatih Terim'e verilen beş maçlık men cezası hakkında da konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Sözde Disiplin Kurulu bağımsız, kimi temsil ediyor? TFF'yi temsil ediyor. Siz Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza veriyorsanız, Fatih Terim'e 2 maçtan fazla ceza veremezsiniz. TFF, hakem ve gözlemci raporlarını insanlarla paylaşsın. Herkes görsün" dedi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'da hayran olduğu futbolcuyu açıkladı Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti."Aralarında fark var"Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Dilmen, "Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yedeği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Trabzonspor ile arasında büyük fark var. Galatasaray'da Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rize'de bile bazen yedekti. Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, bu takımın çoğu yedek olarak geldi" ifadelerini kullandı.Aynı pozisyon farklı kararlar: Trabzonspor - Galatasaray maçında akıllara Fenerbahçe geldi"Şampiyonluktan uzak"Trabzonspor'un en iyi performansının bu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un maksimumu inanın bu, belki Nwakaeme'den fazlasını beklersiniz ama şu anda şampiyonluğa oynayabilecek kadrodan çok uzakta. Uğurcan Hatay maçında bu topları çıkardı, çıkarmayınca mağlup oluyorsun" dedi."Onun hayranıyım"Galatasaray'da Donk'u beğendiğini söyleyen Dilmen, "Ben Ryan Donk hayranıyım. Maradona mı, değil ama her eve lazım. Rakip oyuncuyla kavga, gürültüsü yok, indirimse maaşta indirim. Büyük kulübün kıymetini biliyor. İyi gidiyor ya haftaya oynatmasın hoca, asla kapris yapmaz, başkası yapar" ifadelerini kullandı."Şampiyonluk yarışında olurlar"Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Son 7-8 haftaya girdiğimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur" dedi.Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü

Rıdvan Dilmen: "Yıllar boyunca bu saçma sapan kararın altında ezilirsiniz..." pic.twitter.com/87fEUxc0fZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 25, 2020



