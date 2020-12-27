Rıdvan Dilmen: Algı operasyonlarından en çok mağdur olan Fenerbahçe'dir
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması sonrasında katıldığı televizyon programında, medyada algı operasyonlarının yapıldığını ve bu operasyonlarda en çok mağdur olan takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonrasında NTV'de katıldığı programda mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, aynı zamanda PFDK tarafından Başakşehirli Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesi hakkında da konuştu.
"Kirli bir karar"
Verilen kararın kirli bir operasyon olduğunu söyleyen Dilmen, "Rafael'in kartları iptal olduktan sonra sosyal medyadan da açıklama yaptım. Sosyal medyaya video atıp silmem eleştirildi. Bu bir hataymış, insanlar eleştirilerinde de haksız değildi. Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" ifadelerini kullandı.
"Operasyonlardan en çok etkilenen Fenerbahçe"
Medyada bir takım operasyonların yapıldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Medyada yapılan algı operasyonlarında Fenerbahçe birinci sıradadır. En çok mağdur olan takım Fenerbahçe'dir" dedi.
"Raporları paylaşın"
Fatih Terim'e verilen beş maçlık men cezası hakkında da konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Sözde Disiplin Kurulu bağımsız, kimi temsil ediyor? TFF'yi temsil ediyor. Siz Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza veriyorsanız, Fatih Terim'e 2 maçtan fazla ceza veremezsiniz. TFF, hakem ve gözlemci raporlarını insanlarla paylaşsın. Herkes görsün" dedi" ifadelerini kullandı.
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