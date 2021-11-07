Spor Rıdvan Dilmen Ali Koça seslendi "Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?"
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen Ali Koç'a seslendi: "Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Ali Koça seslendi: Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?
Ali Koç - Fenerbahçe Başkanı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli. Fenerbahçe'nin kadrosu Mesut Özil'den bağımsız burada olmaz."
  • "Fenerbahçe'nin şu oyuncu topluluğundan 2 ayrı 11 çıkartırım, ikisi de bu ligde ayrı ayrı şampiyon olur."
  • "Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla."
  • "Bu durumun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. 2 haftalık da ara var, şanstır. Ne yapıp edip Fenerbahçe bu hocayla yollarını ayırsın."

Fenerbahçe Süper Lig'de kazanamıyor: 4 maçta 1 puan
SPOR
Fenerbahçe Süper Lig'de kazanamıyor: 4 maçta 1 puan

Kadıköy'de tribünler yine yönetimi hedef aldı: İstifa sloganları atıldı
SPOR
Kadıköy'de tribünler yine yönetimi hedef aldı: İstifa sloganları atıldı

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

F.Bahçe, son dakikada atılan penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
Kadıköyde yeniden istifa sesleri

Kadıköy'de yeniden istifa sesleri

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
Rıdvan Dilmen Ali Koça seslendi: Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil.
Galatasaray'dan <br>kritik kayıp

Galatasaray'dan
kritik kayıp

Zirve ile arasındaki puan farkı '9' oldu.

​7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu: Hakkımızı helal etmiyoruz
Gündem

İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu: Hakkımızı helal etmiyoruz

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu, “Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı
Gündem

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı

İstanbul Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı yaşandı. Yeni nesil haberciliğin merkezi olacak okulda deneyimli gazeteciler, muhabirlik ve editörlük alanındaki deneyimlerini kursiyerlere aktaracak.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek, “Böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır ama böylesine büyük bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.