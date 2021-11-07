Rıdvan Dilmen Ali Koç'a seslendi: "Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?"

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek, “Böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır ama böylesine büyük bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim" dedi.