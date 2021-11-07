Rıdvan Dilmen Ali Koç'a seslendi: "Neden kendine bu kötülüğü yapıyorsun?"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli. Fenerbahçe'nin kadrosu Mesut Özil'den bağımsız burada olmaz."
- "Fenerbahçe'nin şu oyuncu topluluğundan 2 ayrı 11 çıkartırım, ikisi de bu ligde ayrı ayrı şampiyon olur."
- "Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla."
- "Bu durumun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. 2 haftalık da ara var, şanstır. Ne yapıp edip Fenerbahçe bu hocayla yollarını ayırsın."