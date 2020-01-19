Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz CV'sinden kaybediyor

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Burak Yılmaz, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın devam dediği pozisyonla ilgili olarak futbol kamuoyundan tepki mesajları atıldı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen yaşanan bu pozisyon için, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın pozisyonuyla ilgili olarak FIFA Kokartlı Eski Kadın Hakem Seçim Demirel de penaltı değerlendirmesinde bulundu;