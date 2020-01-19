SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz CV'sinden kaybediyor

Beşiktaş-Sivasspor maçının ilk yarısında Burak Yılmaz, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı bekleyen oyuncuya hakem Ali Şansalan 'devam' dedi. Pozisyonun devamında VAR incelemesi de yapılmayınca karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen bu pozisyonun penaltı olduğunu ancak Burak Yılmaz'ın geçmişi sebebiyle hakemin düdük çalmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz bu pozisyonda penaltı kararı bekledi.

Burak Yılmaz bu pozisyonda penaltı kararı bekledi.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Burak Yılmaz, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın devam dediği pozisyonla ilgili olarak futbol kamuoyundan tepki mesajları atıldı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen yaşanan bu pozisyon için, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın pozisyonuyla ilgili olarak FIFA Kokartlı Eski Kadın Hakem Seçim Demirel de penaltı değerlendirmesinde bulundu;

Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
AA

Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
AA

Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
AA

Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.
AA

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