Rıdvan Dilmen: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden dışlanamaz
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray, UEFA tarafından FFP dosyasının tekrar incelenmesi konusu hakkında konuştu. Dilmen, sarı kırmızılıların bu incelemeden bu sezon için zarar görmeyeceğini söylerken "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden dışlanamaz" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA, FFP konusunda sarı kırmızılıların dosyasını tekrar inceleme kararı alırken kamuoyunda konuyla ilgili ciddi bir gündem oluştu. Futbol yorumcusu da FFP dosyasının yeniden açılmasına ilişkin NTV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili mesajları;
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden dışlanması mümkün değil. PSG ve Galatasaray, CAS'a giderek kendilerini savunacaklar. PSG'nin de Galatasaray'la birlikte olmasını avantaj olarak görüyorum. İki kulüp yapacakları savunmalarla bundan sonraki sezonlarda alabilecekleri cezaları minimize edeceklerdir.
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