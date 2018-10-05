SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden dışlanamaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray, UEFA tarafından FFP dosyasının tekrar incelenmesi konusu hakkında konuştu. Dilmen, sarı kırmızılıların bu incelemeden bu sezon için zarar görmeyeceğini söylerken "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden dışlanamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen.

Rıdvan Dilmen.

UEFA, FFP konusunda sarı kırmızılıların dosyasını tekrar inceleme kararı alırken kamuoyunda konuyla ilgili ciddi bir gündem oluştu. Futbol yorumcusu da FFP dosyasının yeniden açılmasına ilişkin NTV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili mesajları;

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden dışlanması mümkün değil. PSG ve Galatasaray, CAS'a giderek kendilerini savunacaklar. PSG'nin de Galatasaray'la birlikte olmasını avantaj olarak görüyorum. İki kulüp yapacakları savunmalarla bundan sonraki sezonlarda alabilecekleri cezaları minimize edeceklerdir.

Galatasaray'dan UEFA açıklaması
Galatasaray'dan UEFA açıklaması

Galatasaray, UEFA'nın dosyaları tekrar incelemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtları verdiğini ve kulübün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edeceğini belirtti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "UEFA iç işleyişi dahilinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir. UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Galatasaray&#39;dan UEFA açıklaması: Kulübümüzün, Şampiyonlar Ligi&#39;nde yer almasını etkilememektedir. pic.twitter.com/9GwtAYIVkN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ekim 2018

Galatasaray 3 eksikle Antalya'da
Galatasaray 3 eksikle Antalya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.Galatasaray'da 3 eksikSarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.Mariano sınırdaGalatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.Son 3 deplasman maçında yenildiGalatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.Yenilginin faturası Gomis'e çıktı

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