Rıdvan Dilmen Galatasaray'a futbolcu önerdi: Ben olsam hemen alırım
Transfer gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'tan ayrılan Muhammed Elneny'i Galatasaray'a tavsiye etti.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkına konuşan Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in konuyla ilgili NTV'deki açıklamaları şöyle;
"Kadrosu geçen seneden zayıf"
"Galatasaray'dan ayrılan oyuncular, Galatasaray için kayıp. Gidenlere ve gelenlere baktığımızda, Galatasaray'ın şu anda geçen seneden daha zayıf bir kadrosu var. Fatih hocanın muhakkak listesi vardır, kulübün de planları vardır ama şu anda geç kalmış durumdalar."
"Galatasaray olsam hemen Elneny'i alırım"
"Yabancı oyuncularda 'feda' falan yok. Hiçbiri, 'Yazık bunlara' demez, alırlar parayı. Beşiktaş'ta bana göre en büyük kayıp Elneny'dir. Galatasaray olsam 'Hemen Elneny'i alayım' derim. Karakterli de bir oyuncu."
Yorum