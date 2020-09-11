Rıdvan Dilmen Galatasaray'a futbolcu önerdi: Ben olsam hemen alırım

Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkına konuşan Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in konuyla ilgili NTV'deki açıklamaları şöyle;

"Kadrosu geçen seneden zayıf"

"Galatasaray'dan ayrılan oyuncular, Galatasaray için kayıp. Gidenlere ve gelenlere baktığımızda, Galatasaray'ın şu anda geçen seneden daha zayıf bir kadrosu var. Fatih hocanın muhakkak listesi vardır, kulübün de planları vardır ama şu anda geç kalmış durumdalar."

"Galatasaray olsam hemen Elneny'i alırım"

"Yabancı oyuncularda 'feda' falan yok. Hiçbiri, 'Yazık bunlara' demez, alırlar parayı. Beşiktaş'ta bana göre en büyük kayıp Elneny'dir. Galatasaray olsam 'Hemen Elneny'i alayım' derim. Karakterli de bir oyuncu."

Beşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"4 futbolcuyla limit doldu""Yabancı futbolcularımızın yüzde 99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek.""Vida gitmek istemiyor""Domagoj Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor." "İstediğimiz indirimi sadece Necip yaptı""Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil." Koita ve Gökhan Töre açıklaması''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.''



