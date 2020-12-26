​Rıdvan Dilmen Galatasaray'da hayran olduğu futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

"Aralarında fark var"

Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Dilmen, "Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yedeği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Trabzonspor ile arasında büyük fark var. Galatasaray'da Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rize'de bile bazen yedekti. Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, bu takımın çoğu yedek olarak geldi" ifadelerini kullandı.

Aynı pozisyon farklı kararlar: Trabzonspor - Galatasaray maçında akıllara Fenerbahçe geldi Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Gol nasıl oldu?Karşılaşmanın 55. dakikasında Arda Turan'ın araya girmesiyle topla buluşan Ömer Bayram, topu Oğulcan Çağlayan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç oyuncu, topu filelerle buluşturdu.Galatasaray, Trabzon'dan lider döndüVAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktıSarı-kırmızılılarda Oğulcan'ın attığı golde tartışmalar yaşandı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk başta ofsayt nedeniyle golü vermezken VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.Akıllara Fenerbahçe maçı geldiVAR'ın müdahalesi sonrasında akıllara Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Pelkas'ın sayılmayan golü geldi. Benzer pozisyonda Yunan oyuncu topu filelerle buluşturmuş fakat ofsayt nedeniyle gol iptal edilmişti.Bu iki pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya üzerinden pozisyonları paylaşırken, 'çifte standart' yapıldığını savundu.Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;

"Şampiyonluktan uzak"

Trabzonspor'un en iyi performansının bu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un maksimumu inanın bu, belki Nwakaeme'den fazlasını beklersiniz ama şu anda şampiyonluğa oynayabilecek kadrodan çok uzakta. Uğurcan Hatay maçında bu topları çıkardı, çıkarmayınca mağlup oluyorsun" dedi.

"Onun hayranıyım"

Galatasaray'da Donk'u beğendiğini söyleyen Dilmen, "Ben Ryan Donk hayranıyım. Maradona mı, değil ama her eve lazım. Rakip oyuncuyla kavga, gürültüsü yok, indirimse maaşta indirim. Büyük kulübün kıymetini biliyor. İyi gidiyor ya haftaya oynatmasın hoca, asla kapris yapmaz, başkası yapar" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışında olurlar"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Son 7-8 haftaya girdiğimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur" dedi.

Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Avcı'dan tek değişiklikTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Yusuf Sarı ilk kez 11'deTrabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.Galatasaray'da 2 değişiklikGalatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Eksikler fazlaGalatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.Marcao döndüLigin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.Falcao 8 maç sonra kadrodaSüper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktıSüper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Yusuf Yazıcı tribünden izlediTrabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.



