Rıdvan Dilmen Galatasaray'da hayran olduğu futbolcuyu açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'da hayran olduğu futbolcuyu açıkladı
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımda hayran olduğu futbolcuyu açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
"Aralarında fark var"
Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Trabzonspor arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Dilmen, "Galatasaray'ın klas diyeceğimiz oyuncuları daha oynamıyor. İdeal santrforu yok, onun yedeği yok, kalecisi yok ve Babel yok. Trabzonspor ile arasında büyük fark var. Galatasaray'da Oğulcan ilk 11 olarak gelmedi, Rize'de bile bazen yedekti. Başakşehir'de Arda yedekti. Emre Kılınç ilk 6-7 maç yedekti. Taylan ilk oyuncu değildi, Donk aslında yedek oyuncuydu, bu takımın çoğu yedek olarak geldi" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluktan uzak"
Trabzonspor'un en iyi performansının bu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un maksimumu inanın bu, belki Nwakaeme'den fazlasını beklersiniz ama şu anda şampiyonluğa oynayabilecek kadrodan çok uzakta. Uğurcan Hatay maçında bu topları çıkardı, çıkarmayınca mağlup oluyorsun" dedi.
"Onun hayranıyım"
Galatasaray'da Donk'u beğendiğini söyleyen Dilmen, "Ben Ryan Donk hayranıyım. Maradona mı, değil ama her eve lazım. Rakip oyuncuyla kavga, gürültüsü yok, indirimse maaşta indirim. Büyük kulübün kıymetini biliyor. İyi gidiyor ya haftaya oynatmasın hoca, asla kapris yapmaz, başkası yapar" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk yarışında olurlar"
Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Son 7-8 haftaya girdiğimizde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur" dedi.
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