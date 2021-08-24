Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcuyu Fenerbahçe efsanesine benzetti

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılara son dakikalarda galibiyeti getiren golü kaydeden Luyindama'nın performansını değerlendirdi.

"100 metre ve 50 metre koşuda ilk üçe girer"

27 yaşındaki oyuncunun ağır bir futbolcu olmadığını ifade eden Dilmen, Luyindama'yı ağır zannedersin... İddia ediyorum; Galatasaray takımında 100 metre ve 50 metre koşuda ilk üçe girer. Kısa alanda ağır zannediyorsun fiziğiyle kapatıyor onu. Uche'nin başka bir versiyonu" dedi.

Rıdvan Dilmen: "İddia ediyorum; Luyindama Galatasaray takımında 100 metre ve 50 metre koşuda ilk üçe girer. Kısa alanda ağır zannediyorsun fiziğiyle kapatıyor onu. Uche'nin başka bir versiyonu" pic.twitter.com/CXgB8lXaZn REKLAM August 24, 2021