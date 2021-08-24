Spor Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcuyu Fenerbahçe efsanesine benzetti
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Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcuyu Fenerbahçe efsanesine benzetti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı Christian Luyindama'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, Kongolu savunmacıyı Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Uche Okechukwu'ya benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcuyu Fenerbahçe efsanesine benzetti
Rıdvan Dilmen

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılara son dakikalarda galibiyeti getiren golü kaydeden Luyindama'nın performansını değerlendirdi.

"100 metre ve 50 metre koşuda ilk üçe girer"


27 yaşındaki oyuncunun ağır bir futbolcu olmadığını ifade eden Dilmen, Luyindama'yı ağır zannedersin... İddia ediyorum; Galatasaray takımında 100 metre ve 50 metre koşuda ilk üçe girer. Kısa alanda ağır zannediyorsun fiziğiyle kapatıyor onu. Uche'nin başka bir versiyonu" dedi.

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