Rıdvan Dilmen G.Saray'ın penaltıcısını açıkladı

Galatasaray'ın Akhisarspor ile karşılaştığı maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı. Rıdvan Dilmen, mücadelenin ilk 45 dakikası için yorumlarda bulunurken sarı kırmızılıların penaltılarını atması gereken ismi de açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;