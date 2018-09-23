Rıdvan Dilmen G.Saray'ın penaltıcısını açıkladı

Galatasaray'ın Akhisarspor ile karşılaştığı maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı. Rıdvan Dilmen, mücadelenin ilk 45 dakikası için yorumlarda bulunurken sarı kırmızılıların penaltılarını atması gereken ismi de açıkladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
- "Penaltı pozisyonu için, bence penaltı. Ben her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım ama böyle. İtti, kaktılar, çok net değil pozisyon ama Akhisarlı oyuncu da çekmeyecek. Kemal Uğurlu'nun kararı uygulanırsa, Türkiye'de penaltı rekoru kırılır. Eren Derdiyok değişikliği yapılacaktır ve bence yapılmalı. Akhisar takımının 3 net pozisyonu var. Rodrigues penaltı kaçırdı, benim tercihim Emre Akbaba olurdu."
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