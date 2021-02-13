Rıdvan Dilmen: Maçı oyuncusu Altay

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti. Ayrıca mücadelenin 75. dakikasında Karagümrük'ün Bertolacci ile bulduğu gol, VAR kararı sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

"Maçın adamı Altay"

Karşılaşma sonrasında NTV'de mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Altay'ın performansının Fenerbahçe için çok önemli olduğunu söylerken, "Bugün Karagümrük yense kim ne diyecek? Maçın adamı Altay'dı" ifadelerini kullandı.

"Fark 12 olabilirdi"

Fenerbahçe'nin oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmaları hakkında konuşan Dilmen, "Fenerbahçe 51 puanla maç fazlasıyla lider. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'a 1'er farkla kaybetti, o maçları 1'er farkla kazansa, puan farkı 12 olacaktı. Fenerbahçeliler bu oyunla 51 puanla gelen liderliğe mutlu olmalı" dedi.

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"Mesut beklediğimden iyi"

Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de başlayan Mesut Özil'in performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Mesut beklediğimden daha iyi bir performans gösteriyor. Gelecek sezon başında daha iyi bir Mesut izleriz" ifadelerini kullandı.

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